Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что англосаксы (США, НАТО и их союзники) не прекратят прокси-войну против России даже после завершения "горячей фазы" конфликта на Украине.
Патрушев выразил убеждение, что враги, используя киевский нацистский режим и наемников, продолжат вести войну против российского народа и государства.
Он также напомнил о исторических атаках на Россию и подчеркнул актуальность подготовки к защите страны.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.