Англосаксы не прекратят прокси-войну с Россией после "горячей фазы" на Украине

Патрушев: англосаксы не прекратят прокси-войну против России

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что англосаксы (США, НАТО и их союзники) не прекратят прокси-войну против России даже после завершения "горячей фазы" конфликта на Украине.

Фото: openverse by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Патрушев выразил убеждение, что враги, используя киевский нацистский режим и наемников, продолжат вести войну против российского народа и государства.

Он также напомнил о исторических атаках на Россию и подчеркнул актуальность подготовки к защите страны.