Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО не в состоянии вести крупномасштабные боевые действия и не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради поддержки Украины.
По мнению Риттера, военные возможности России значительно превосходят мощности стран-членов НАТО, и армия России сейчас считается самой сильной в мире.
Он также выразил сомнения в том, что НАТО способно эффективно справиться с конфликтом в Украине.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.