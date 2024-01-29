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НАТО не способно противостоять России: заявление американского разведчика

Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет вступить в прямое столкновение с Россией

0:27
Мир

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО не в состоянии вести крупномасштабные боевые действия и не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради поддержки Украины.

Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет вступить в прямое столкновение с Россией
Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению Риттера, военные возможности России значительно превосходят мощности стран-членов НАТО, и армия России сейчас считается самой сильной в мире.

Он также выразил сомнения в том, что НАТО способно эффективно справиться с конфликтом в Украине.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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