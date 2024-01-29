НАТО не способно противостоять России: заявление американского разведчика

Экс-разведчик Риттер: НАТО не сможет вступить в прямое столкновение с Россией

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО не в состоянии вести крупномасштабные боевые действия и не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради поддержки Украины.

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По мнению Риттера, военные возможности России значительно превосходят мощности стран-членов НАТО, и армия России сейчас считается самой сильной в мире.

Он также выразил сомнения в том, что НАТО способно эффективно справиться с конфликтом в Украине.