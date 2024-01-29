Российские формирования ударили по базе ремонта военной техники боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая располагалась в Запорожской области.
По словам председателя общественного областного движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, удар был нанесён по той части города, который находится под контролем властей киевского режима.
"Нанесён удар по базе ремонта военной техники украинских боевиков. Было несколько "прилётов", — подчеркнул он в понедельник, 29 января.
Известно, что Вооружённые силы РФ ударили по военной базе противника заявил при помощи беспилотных летательных аппаратов "Герань". Другие детали пока не сообщаются.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.