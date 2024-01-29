Российские войска ударили дронами по базе ремонта военной техники ВСУ

Рогов: ВС РФ ударили дронами по базе ремонта военной техники ВСУ

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Российские формирования ударили по базе ремонта военной техники боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая располагалась в Запорожской области.

Фото: wikimedia.org by Maxim Dyachenko is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам председателя общественного областного движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, удар был нанесён по той части города, который находится под контролем властей киевского режима.

"Нанесён удар по базе ремонта военной техники украинских боевиков. Было несколько "прилётов", — подчеркнул он в понедельник, 29 января.

Известно, что Вооружённые силы РФ ударили по военной базе противника заявил при помощи беспилотных летательных аппаратов "Герань". Другие детали пока не сообщаются.