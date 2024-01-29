Стало известно, сколько заработал Зеленский за 2022 год

Доходы Зеленского и его семьи в 2022 году составили более 98 тысяч долларов

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский и его семья заработали в 2022 году 3,7 млн гривен (более $98 тыс.), согласно декларации, представленной в офисе президента.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

В сравнении с 2021 годом, доходы Зеленского и его семьи уменьшились, составив в предыдущем году почти 11 млн гривен (более $290 тыс.). Сокращение доходов по сравнению с 2020 годом составило почти 12 млн гривен ($320 тыс.).

В декабре 2023 года сообщалось о планах открыть доступ к реестру деклараций для депутатов, чиновников и судей на Украине.