Стало известно, сколько заработал Зеленский за 2022 год

Президент Украины Владимир Зеленский и его семья заработали в 2022 году 3,7 млн гривен (более $98 тыс.), согласно декларации, представленной в офисе президента.
В сравнении с 2021 годом, доходы Зеленского и его семьи уменьшились, составив в предыдущем году почти 11 млн гривен (более $290 тыс.). Сокращение доходов по сравнению с 2020 годом составило почти 12 млн гривен ($320 тыс.).
В декабре 2023 года сообщалось о планах открыть доступ к реестру деклараций для депутатов, чиновников и судей на Украине.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.