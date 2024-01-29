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Запад готовит зловещий план против России

Джонсон: Запад хочет добиться краха РФ ради захвата её природных ресурсов

0:56
Мир

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Европа и США собираются добиться краха России при помощи украинского конфликта для того, чтобы захватить её природные ресурсы. Как указал аналитик в интервью YouTube-каналу Dialogue works, для них единственным способом добиться этого является избавление от президента России Владимира Путина.

Джонсон: Запад хочет добиться краха РФ ради захвата её природных ресурсов
Фото: pxfuel.com

"Они [Европа и США — ред.] хотят завладеть ресурсами. Россия — страна номер один в мире по природным ресурсам. Европе нужен газ. Европе нужна нефть. Европе нужен уран. Европа хочет никель, удобрения, азот, алюминий. Европа хочет всё это, как и Соединённые Штаты", — уверен Джонсон.

Так что Запад пытается позиционировать Москву как агрессора именно для этой цели. Тем не менее, обращает внимание Джонсон, РФ не собирается вторгаться в Европу.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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