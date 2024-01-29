ВСУ терпят неудачи под Харьковом

Рёпке: в Харьковской области ВС РФ прорвали слабый фронт ВСУ

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Немецкий журналист Юлиан Рёпке в социальной сети Х заявил о продвижении российских военнослужащих под Харьковом. Как указал журналист в социальной сети Х (ранее Twitter*), здесь российская армия прорвала слабый фронт боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: Минобороны РФ

"Критическая ситуация также разворачивается в Харьковской области, где Вооружённые силы России прорвали слабый украинский фронт", — обращает внимание обозреватель.

Таким образом, добавляет немецкий журналист, российские войска продолжают продвигаться на данном направлении. Так, недавно формированиям удалось взять под полный контроль населённый пункт Крахмальное в Харьковской области.

*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года