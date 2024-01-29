НАТО готовится к военному Шенгену: свободное передвижение военных конвоев

В НАТО допустили создание "военного Шенгена" до саммита в июле

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Страны НАТО рассматривают возможность введения системы "военного Шенгена", обеспечивающей свободное передвижение военных конвоев между государствами-членами.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Планируется добиться согласования этой системы до июльского саммита альянса в Вашингтоне. Генерал Александр Зольфранк, глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике, высказал поддержку инициативе, отметив необходимость снижения бюрократических норм для увеличения мобильности.

Он также призвал к усилению сотрудничества между странами-членами альянса в области взаимозаменяемости военного оборудования, подчеркивая недопустимость запрета на использование парашютов отдельных стран десантниками из других государств.