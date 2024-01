НАТО готовится к военному Шенгену: свободное передвижение военных конвоев

Your browser does not support the audio element.

Страны НАТО рассматривают возможность введения системы "военного Шенгена", обеспечивающей свободное передвижение военных конвоев между государствами-членами.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0