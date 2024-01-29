НАТО готовится к военному Шенгену: свободное передвижение военных конвоев

Страны НАТО рассматривают возможность введения системы "военного Шенгена", обеспечивающей свободное передвижение военных конвоев между государствами-членами.
Планируется добиться согласования этой системы до июльского саммита альянса в Вашингтоне. Генерал Александр Зольфранк, глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике, высказал поддержку инициативе, отметив необходимость снижения бюрократических норм для увеличения мобильности.
Он также призвал к усилению сотрудничества между странами-членами альянса в области взаимозаменяемости военного оборудования, подчеркивая недопустимость запрета на использование парашютов отдельных стран десантниками из других государств.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.