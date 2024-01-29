В Венгрии резко отреагировали на угрозы ЕС из-за Украины

Бока: Венгрия не поддастся на шантаж Евросоюза по вопросу Украины

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Венгрия не намерена поддаваться на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения Киеву пакета военной помощи. Как указал в социальный сети Facebook* министр страны по делам Евросоюза Янош Бока, при этом страна продолжит конструктивно участвовать в переговорах.

Фото: flickr.com by European People's Party

"Эта информация подтверждает то, о чем уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления", — заметил он.

Отмечается, что таким образом Бока прокомментировал публикацию Financial Times, в которой говорилось о планах европейского сообщества оказать на Венгрию давление. По мнению представителей Евросоюза, можно саботировать экономику страны и заблокировать причитающиеся Венгрии средства, имеющиеся в распоряжении европейских фондов.

Такая стратегия, подчёркивают обозреватели, призвана поставить под угрозу валюту Венгрии, чтобы страна, по итогу, снята вето с военной помощи Киеву.

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