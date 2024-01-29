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На Украине назвали русскоязычных украинцев "ущербными маргиналами"

На Украине назвали русскоязычных украинцев "ущербными людьми" и "маргиналами"

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Мир

Небезызвестная бывшая нардеп Рады Ирина Фарион заявила, что Львов из-за наплыва русскоязычных украинцев "превратился в город диверсантов".

На Украине назвали русскоязычных украинцев "ущербными людьми" и "маргиналами"
Фото: jpgazeta.ru

Она также назвала русскоговорящих граждан Украины "ущербными людьми" и "маргиналами".

Безусловно, высказывания Фарион разжигают ненависть и вражду между украинцами, говорящими на разных языках. Ведь её утверждение не только оскорбительно, но и не соответствует действительности. Большинство русскоязычных украинцев являются вполне себе законопослушными гражданами, которые любят свою страну (а многие даже являются ярыми русофобами).

Фарион также утверждает, что русскоязычные беженцы из востока Украины являются "диверсантами", и эти её высказывания показывают, что в стране растёт национализм и ксенофобия. Отсюда и до раскола общества недалеко, пишет Telegram-канал Руслана Осташко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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