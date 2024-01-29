Небезызвестная бывшая нардеп Рады Ирина Фарион заявила, что Львов из-за наплыва русскоязычных украинцев "превратился в город диверсантов".
Она также назвала русскоговорящих граждан Украины "ущербными людьми" и "маргиналами".
Безусловно, высказывания Фарион разжигают ненависть и вражду между украинцами, говорящими на разных языках. Ведь её утверждение не только оскорбительно, но и не соответствует действительности. Большинство русскоязычных украинцев являются вполне себе законопослушными гражданами, которые любят свою страну (а многие даже являются ярыми русофобами).
Фарион также утверждает, что русскоязычные беженцы из востока Украины являются "диверсантами", и эти её высказывания показывают, что в стране растёт национализм и ксенофобия. Отсюда и до раскола общества недалеко, пишет Telegram-канал Руслана Осташко.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.