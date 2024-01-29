Подрыв экономики Венгрии: ЕС придумал, как наказать Орбана за непослушание

FT: Евросоюз грозит ударить по экономике Венгрии из-за вето в вопросе помощи Украине

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Евросоюз может подорвать экономику Венгрии, если её премьер Виктор Орбан продолжит упорствовать в вопросе помощи Украине, пишет Financial Times.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press by Martyn Wheatley

В распоряжении газеты оказался любопытный документ. В нём изложена стратегия по использованию "экономических слабостей" Венгрии с тем, чтобы навредить "рабочим местам и экономическому росту". Евроверхушка намерена прибегнуть к этому плану, если на саммите 1 февраля Орбан вновь заблокирует выделение Украине 50 миллиардов евро.

Предлагается также максимально опубличить, что Венгрия остаётся без европейского финансирования из-за "неконструктивного поведения" главы её правительства, что должно, по замыслу авторов, отпугнуть инвесторов, и, как следствие, ударить по бюджету страны и её национальной валюте.

Комментируя коварные планы Евросоюза, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока предупредил, что его страна "не поддаётся давлению". Он добавил, однако, что Будапешт не возражает против помощи Украине, но должен иметь возможность изменить своё решение.

Представитель Совета ЕС отказался комментировать раздобытый FT документ, но источники в дипломатических кругах подтвердили его существование и, более того, сообщили, что большинство стран его поддерживают.