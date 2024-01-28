Британский эксперт назвал российское оружие, из-за которого ВСУ бегут с поля боя

Удары российских систем ТОС "Солнцепёк" заставили украинские войска бежать

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Британский эксперт по военным вопросам, Александр Меркурис, заявил, что российские системы огнеметов ТОС "Солнцепек" оказались эффективными в отражении атак украинских вооруженных сил в районе Харькова, вынудив их к отступлению.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Он также отметил, что российские войска использовали мощные огнеметные системы для отражения атаки.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о шести отраженных атаках ВСУ и значительных потерях среди украинских войск в указанном регионе.