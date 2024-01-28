Британский эксперт по военным вопросам, Александр Меркурис, заявил, что российские системы огнеметов ТОС "Солнцепек" оказались эффективными в отражении атак украинских вооруженных сил в районе Харькова, вынудив их к отступлению.
Он также отметил, что российские войска использовали мощные огнеметные системы для отражения атаки.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о шести отраженных атаках ВСУ и значительных потерях среди украинских войск в указанном регионе.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.