Лидер ультранационалистической партии "Великого единства" Турции, Мустафа Дестичи, заявил, что турецкое правительство ошибочно одобрило членство Швеции в НАТО без выполнения необходимых обязательств.
Дестичи высказал уверенность, что Турции грозит расплата за этот шаг, поскольку Швеция не выполнила обязательства, такие как "удаление" террористических организаций, изменение конституции и законов, а также введение уголовной ответственности за оскорбление турецких святынь и Корана.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.