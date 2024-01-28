Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова встречается с фигуристом Макаром Игнатовым
Собчак считает, что в атаке на картину "Джоконда" виновата охрана Лувра
Простой лайфхак, который поможет добавить волосам прикорневой объем
Аппетитный банановый десерт без выпечки понравится вашей семье
С какого времени следует готовить семена томата к посеву
Как инспектор ДПС определяет неисправности автомобиля прямо на дороге
Лукашенко призывает Украину и Балтику к восстановлению сотрудничества с Москвой в ходе встречи с Путиным
Андрей Разин показал, как выглядел Юдашкин в 1981 году
Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании: трое погибших и 25 раненых
В Турции не согласились с решением правительства о вступлении Швеции в НАТО

Турция угрожает расплатой за одобрение вступления Швеции в НАТО

0:30
Мир

Лидер ультранационалистической партии "Великого единства" Турции, Мустафа Дестичи, заявил, что турецкое правительство ошибочно одобрило членство Швеции в НАТО без выполнения необходимых обязательств.

Турция угрожает расплатой за одобрение вступления Швеции в НАТО
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Дестичи высказал уверенность, что Турции грозит расплата за этот шаг, поскольку Швеция не выполнила обязательства, такие как "удаление" террористических организаций, изменение конституции и законов, а также введение уголовной ответственности за оскорбление турецких святынь и Корана.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников

Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.

Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников
Стало известно, как быстро поднять в дачном доме температуру до комфортной
Не только обогреватель: 8 проверенных способов, как прогреть дачу зимой
Не выбрасывайте помидорных пасынков: это и новые кусты, и средство от вредителей, и удобрения
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Новая эра в сфере обороны США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16 Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Почему инспекторы ГИБДД спрашивают водителей о потреблении алкоголя и как лучше на это отвечать
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Кошачьи намеки: как расшифровать знаки, которые говорят о том, что вашему питомцу нужно внимание
Кошачьи намеки: как расшифровать знаки, которые говорят о том, что вашему питомцу нужно внимание
Последние материалы
Ученые обнаружили новые способы переселения наших предков в Америку
В Роскачестве призвали приглядеться к цвету пламени газовой плиты
Садальский осудил атаку экоактивистов на картину "Джоконда": это преступники
Турция откладывает внедрение закона Airbnb на год из-за проблем
Британский эксперт назвал ежедневные потери ВСУ — 1200 человек
В ГИБДД объяснили, можно ли не оплачивать штрафы за нарушения ПДД
Мульчирование сохранит влагу в почве и улучшит её структуру
Загитова рассказала о выступлении в Китае: за один день — два шоу, тяжёлый день
5 способов укладывать челку, пока она отрастает
ТОП-8 ошибок, которые испортят любой ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников