В Турции не согласились с решением правительства о вступлении Швеции в НАТО

Турция угрожает расплатой за одобрение вступления Швеции в НАТО

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Лидер ультранационалистической партии "Великого единства" Турции, Мустафа Дестичи, заявил, что турецкое правительство ошибочно одобрило членство Швеции в НАТО без выполнения необходимых обязательств.

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Дестичи высказал уверенность, что Турции грозит расплата за этот шаг, поскольку Швеция не выполнила обязательства, такие как "удаление" террористических организаций, изменение конституции и законов, а также введение уголовной ответственности за оскорбление турецких святынь и Корана.