"Деваться некуда": Лукашенко сказал, что рано или поздно Украине придется идти на диалог с Россией

Лукашенко призывает Украину и Балтику к восстановлению сотрудничества с Москвой в ходе встречи с Путиным

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Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, высказал призыв Украине и странам Балтии вернуться к сотрудничеству с Москвой и Минском, аналогичному тому, что существовало в предыдущие десятилетия.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, Лукашенко заявил, что "Деваться некуда", выражая уверенность в том, что Украина в конечном итоге вернется в ряды дружественных постсоветских стран.

Также он выразил благодарность Путину за приглашение на торжества по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от блокады.