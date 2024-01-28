Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, высказал призыв Украине и странам Балтии вернуться к сотрудничеству с Москвой и Минском, аналогичному тому, что существовало в предыдущие десятилетия.
В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, Лукашенко заявил, что "Деваться некуда", выражая уверенность в том, что Украина в конечном итоге вернется в ряды дружественных постсоветских стран.
Также он выразил благодарность Путину за приглашение на торжества по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от блокады.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.