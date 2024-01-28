США отвернулись от Израиля: почему решили не выдавать деньги

Белый дом рассматривает замедление поставок оружия Израилю в связи с операцией в секторе Газа

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По информации телеканала NBC News, не именуемый американский чиновник сообщил, что в Белом доме рассматривается возможность замедления или полной приостановки поставок оружия Израилю.

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Цель такого шага — оказать давление на Израиль с целью уменьшения масштабов военной операции в секторе Газа. Предполагается, что подобное решение может повлиять на поставки авиабомб с высокоточным наведением JDAM и артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Вашингтон также намерен давить на Тель-Авив для открытия гуманитарных коридоров и предоставления дополнительной помощи гражданскому населению Газы.

Пока эти меры рассматриваются, официального решения еще не принято. Решение возникло после неудачных попыток США договориться с Израилем о изменении тактики, направленной на минимизацию потерь среди гражданского населения.