США отвернулись от Израиля: почему решили не выдавать деньги

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Белый дом рассматривает замедление поставок оружия Израилю в связи с операцией в секторе Газа

0:54
Мир

По информации телеканала NBC News, не именуемый американский чиновник сообщил, что в Белом доме рассматривается возможность замедления или полной приостановки поставок оружия Израилю.

Белый дом рассматривает замедление поставок оружия Израилю в связи с операцией в секторе Газа
Фото: openverse by alisdare1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Цель такого шага — оказать давление на Израиль с целью уменьшения масштабов военной операции в секторе Газа. Предполагается, что подобное решение может повлиять на поставки авиабомб с высокоточным наведением JDAM и артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Вашингтон также намерен давить на Тель-Авив для открытия гуманитарных коридоров и предоставления дополнительной помощи гражданскому населению Газы.

Пока эти меры рассматриваются, официального решения еще не принято. Решение возникло после неудачных попыток США договориться с Израилем о изменении тактики, направленной на минимизацию потерь среди гражданского населения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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