Зеленского могут убрать с должности президента за гибель украинских военнопленных на Ил-76

Гибель украинских военнопленных на Ил-76 может подорвать популярность Зеленского

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Гибель украинских военнопленных на борту Ил-76 стала объектом политической дискуссии в Украине, и бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предупреждает, что это событие может стать "политическим финалом" для президента Зеленского.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Его коллега Владимир Скачко считает, что оппоненты Зеленского смогут использовать этот инцидент в свою пользу в предстоящих выборах. Критики обвиняют Зеленского в лжи и указывают на неясности в информации о произошедшем инциденте.

В то время как Зеленский продолжает поддерживать информацию о выживших военнопленных, эксперты предупреждают, что это событие может повлиять на его популярность в стране.