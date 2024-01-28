Гибель украинских военнопленных на борту Ил-76 стала объектом политической дискуссии в Украине, и бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предупреждает, что это событие может стать "политическим финалом" для президента Зеленского.
Его коллега Владимир Скачко считает, что оппоненты Зеленского смогут использовать этот инцидент в свою пользу в предстоящих выборах. Критики обвиняют Зеленского в лжи и указывают на неясности в информации о произошедшем инциденте.
В то время как Зеленский продолжает поддерживать информацию о выживших военнопленных, эксперты предупреждают, что это событие может повлиять на его популярность в стране.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.