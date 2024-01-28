Песков прокомментировал намерение Венгрии "вернуть" Закарпатье

Песков: обращайтесь к ультраправым за комментариями по заявлению Венгерского политика о Закарпатье

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Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, прокомментировал заявление главы венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи относительно претензий к Закарпатью после поражения Украины в конфликте.

В ответ на вопрос о мнении Кремля, Песков посоветовал обращаться к ультраправым, отметив, что это не является позицией российского правительства.

Ранее Тороцкаи заявил, что его партия выражает намерение вернуть Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте.