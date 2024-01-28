Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, прокомментировал заявление главы венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи относительно претензий к Закарпатью после поражения Украины в конфликте.
В ответ на вопрос о мнении Кремля, Песков посоветовал обращаться к ультраправым, отметив, что это не является позицией российского правительства.
Ранее Тороцкаи заявил, что его партия выражает намерение вернуть Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.