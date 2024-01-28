Экс-разведчик морской пехоты армии США, Скотт Риттер, в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector, заявил, что после завершения военной операции российскими войсками, Украина лишится доступа к Черному морю.
Риттер предупредил, что потеря контроля над городами Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск приведет к серьезным последствиям, включая утрату производственных мощностей и ресурсов.
Эксперт высказал мнение, что эти города могут в будущем стать частью России.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.