Американский развдчик предрек Украине масштабные потери территорий

Экс-разведчик США Риттер рассказал, что Украина потеряют выход к Чёрному морю после СВО

0:32 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-разведчик морской пехоты армии США, Скотт Риттер, в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector, заявил, что после завершения военной операции российскими войсками, Украина лишится доступа к Черному морю.

Риттер предупредил, что потеря контроля над городами Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск приведет к серьезным последствиям, включая утрату производственных мощностей и ресурсов.

Эксперт высказал мнение, что эти города могут в будущем стать частью России.