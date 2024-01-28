В США скоро начнется наплыв мигрантов

Экс-сотрудники ФБР предупредили Конгресс США об угрозе вторжения мигрантов

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Бывшие высокопоставленные сотрудники ФБР отправили письмо лидерам Конгресса Соединенных Штатов, предупреждая правительство о потенциальной угрозе вторжения мигрантов в страну.

Согласно сообщению Fox News, в письме отмечается, что мужчины призывного возраста из различных частей мира, в том числе из недружественных стран, тысячами прибывают на территорию США.

Документ также подчеркивает, что нынешнее вторжение является уникальным явлением в истории Соединенных Штатов.