Бывшие высокопоставленные сотрудники ФБР отправили письмо лидерам Конгресса Соединенных Штатов, предупреждая правительство о потенциальной угрозе вторжения мигрантов в страну.
Согласно сообщению Fox News, в письме отмечается, что мужчины призывного возраста из различных частей мира, в том числе из недружественных стран, тысячами прибывают на территорию США.
Документ также подчеркивает, что нынешнее вторжение является уникальным явлением в истории Соединенных Штатов.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.