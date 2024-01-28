Украина останется без американских штурмовиков: почему США не хотят отправлять свои самолёты

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США не пошлют в Украину штурмовики A-10 из-за опасений о потере репутации

0:41
Мир

Согласно Military Watch Magazine, Соединенные Штаты не планируют отправлять в Украину штурмовики A-10 Thunderbolt II из-за опасений потери репутации в случае их возможного уничтожения российскими войсками.

США не пошлют в Украину штурмовики A-10 из-за опасений о потере репутации
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force is licensed under общественное достояние

Аналитики считают, что опыт использования A-10 в Ираке, где они неоднократно подвергались атакам местных ПВО, может повториться в украинском конфликте. США стремятся избежать повреждения репутации своего вооружения и тщательно контролируют его развертывание.

Также отмечается, что отправка американских танков Abrams в Украину задерживалась из-за опасений после уничтожения немецких Leopard 2 и британских Challenger 2.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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