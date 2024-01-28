Согласно Military Watch Magazine, Соединенные Штаты не планируют отправлять в Украину штурмовики A-10 Thunderbolt II из-за опасений потери репутации в случае их возможного уничтожения российскими войсками.
Аналитики считают, что опыт использования A-10 в Ираке, где они неоднократно подвергались атакам местных ПВО, может повториться в украинском конфликте. США стремятся избежать повреждения репутации своего вооружения и тщательно контролируют его развертывание.
Также отмечается, что отправка американских танков Abrams в Украину задерживалась из-за опасений после уничтожения немецких Leopard 2 и британских Challenger 2.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.