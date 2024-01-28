Флориан Филиппо, глава французского движения "Патриоты", высказал мнение о необходимости прекращения оружейной и финансовой поддержки Украины со стороны Западных стран из-за широко распространенной коррупции в стране.
Он призвал прекратить отправку ресурсов, которые, по его мнению, часто используются не по назначению.
Филиппо также подчеркнул, что Запад должен стремиться к прекращению конфликта, а не усиливать его путем поставок оружия. Недавние обыски у чиновников Минобороны Украины и упоминания о коррупционных нарушениях в сфере закупок также поднимают вопросы о эффективности помощи.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.