У Германии закончились деньги для Украины: теперь только кредиты

Германия сокращает объем помощи Украине из-за финансовых ограничений

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Глава Министерства финансов Германии, Кристиан Линднер, объявил о сокращении объема помощи Украине, заявив, что в будущем страна будет предоставлять лишь кредитную поддержку.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Линднер подчеркнул, что изменения также могут касаться тактики поддержки, если Германия столкнется с односторонней ответственностью за конфликт.

Он отметил, что финансовые ограничения и серьезное сокращение экономики в прошлом году ставят под вопрос будущее Германии как промышленной державы.