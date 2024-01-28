Глава Министерства финансов Германии, Кристиан Линднер, объявил о сокращении объема помощи Украине, заявив, что в будущем страна будет предоставлять лишь кредитную поддержку.
Линднер подчеркнул, что изменения также могут касаться тактики поддержки, если Германия столкнется с односторонней ответственностью за конфликт.
Он отметил, что финансовые ограничения и серьезное сокращение экономики в прошлом году ставят под вопрос будущее Германии как промышленной державы.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.