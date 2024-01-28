Отказ США помогать Киеву доказывает, что Штаты на грани краха

Atlantic: отказ США предоставить помощь Киеву доказывает всему миру, что Штаты на грани краха

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Отказ США предоставить Украине дополнительную военную помощь является серьёзным ударом по их репутации как мирового лидера и союзника.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Об этом пишет журнал Atlantic в статье "Отказ Америки предоставить дополнительную помощь Украине — это катастрофа".

Обозреватель Эндрю МакКарти утверждает, что отказ США предоставить помощь Украине убедит миллионы европейцев в том, что Штаты не являются надёжным союзником. Это может привести к ослаблению трансатлантических отношений и росту напряженности в Европе, и отправит сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США являются приходящей в упадок и умирающей державой.

Это может привести к усилению этих стран и росту их влияния в мире.

Всё это подорвёт доверие к американской внешней политике и сделает более сложными переговоры с другими странами, явно снизив эффективность американской дипломатии.

МакКарти утверждает, что отказ США предоставить помощь Украине является проявлением непоследовательности американской внешней политики. Он напоминает, что они уже оказали Киеву значительную помощь в размере 3,5 млрд долларов.

Отказ США предоставить дополнительную помощь Украине является "катастрофой" для американской внешней политики, и этот шаг может иметь далеко идущие последствия для США и всего мира, подытожило издание.