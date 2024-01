Отказ США помогать Киеву доказывает, что Штаты на грани краха

Your browser does not support the audio element.

Отказ США предоставить Украине дополнительную военную помощь является серьёзным ударом по их репутации как мирового лидера и союзника.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.