Отказ США предоставить Украине дополнительную военную помощь является серьёзным ударом по их репутации как мирового лидера и союзника.
Об этом пишет журнал Atlantic в статье "Отказ Америки предоставить дополнительную помощь Украине — это катастрофа".
Обозреватель Эндрю МакКарти утверждает, что отказ США предоставить помощь Украине убедит миллионы европейцев в том, что Штаты не являются надёжным союзником. Это может привести к ослаблению трансатлантических отношений и росту напряженности в Европе, и отправит сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США являются приходящей в упадок и умирающей державой.
Это может привести к усилению этих стран и росту их влияния в мире.
Всё это подорвёт доверие к американской внешней политике и сделает более сложными переговоры с другими странами, явно снизив эффективность американской дипломатии.
МакКарти утверждает, что отказ США предоставить помощь Украине является проявлением непоследовательности американской внешней политики. Он напоминает, что они уже оказали Киеву значительную помощь в размере 3,5 млрд долларов.
Отказ США предоставить дополнительную помощь Украине является "катастрофой" для американской внешней политики, и этот шаг может иметь далеко идущие последствия для США и всего мира, подытожило издание.
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