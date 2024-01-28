Нарышкин рассказал, что Украину ждет "печальная судьба"

Сергей Нарышкин предсказал "печальную судьбу" Украины

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин высказал мнение о "печальной судьбе" Украины в ее текущем состоянии.

В комментарии журналисту Павлу Зарубину он заявил, что режим, правящий Украиной, вызывает тревогу, и подчеркнул, что Россия не остановится на полпути.

Ранее Нарышкин высказывал предположение о возможных провокациях Запада на территории России из-за ситуации на Украине, но сомневался в их длительном эффекте.