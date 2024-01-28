Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин высказал мнение о "печальной судьбе" Украины в ее текущем состоянии.
В комментарии журналисту Павлу Зарубину он заявил, что режим, правящий Украиной, вызывает тревогу, и подчеркнул, что Россия не остановится на полпути.
Ранее Нарышкин высказывал предположение о возможных провокациях Запада на территории России из-за ситуации на Украине, но сомневался в их длительном эффекте.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.