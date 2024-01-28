Индия отказывается от увеличения объемов поставок оружия из России и предпочитает заключать соглашения с США.
По данным Reuters, объемы поставок оружия из России снизились после начала военных действий в Украине. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира сообщил, что за последние 20 лет Россия обеспечила 65% поставок оружия в Индию.
Индийские власти рассматривают возможность заключения соглашений о поставках и совместном производстве с США, предпочитая сделки с Россией.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.