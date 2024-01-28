Променяли на американцев: Индия отказывается от российского оружия в пользу американского

Индия снижает объемы поставок оружия из России, предпочитая американские поставки

0:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Индия отказывается от увеличения объемов поставок оружия из России и предпочитает заключать соглашения с США.

Фото: https://storage.myseldon.com

По данным Reuters, объемы поставок оружия из России снизились после начала военных действий в Украине. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира сообщил, что за последние 20 лет Россия обеспечила 65% поставок оружия в Индию.

Индийские власти рассматривают возможность заключения соглашений о поставках и совместном производстве с США, предпочитая сделки с Россией.