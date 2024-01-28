В Германии сообщили об успехах российской армии в СВО

Немцы сообщили, что ВС РФ имеют существенное превосходство над украинской армией

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Журналист Кристоф Ваннер, работающий для немецкого телеканала Welt, заявил, что Вооруженные силы России имеют существенное превосходство над украинской армией в зоне проведения специальной военной операции.

В репортаже отмечается, что русские удерживают инициативу в конфликте, и российская армия достигла существенных результатов на Донецком направлении.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении двух атак ВСУ на Донецком направлении с потерей украинских войск до 250 человек.