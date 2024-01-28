Журналист Кристоф Ваннер, работающий для немецкого телеканала Welt, заявил, что Вооруженные силы России имеют существенное превосходство над украинской армией в зоне проведения специальной военной операции.
В репортаже отмечается, что русские удерживают инициативу в конфликте, и российская армия достигла существенных результатов на Донецком направлении.
Ранее Минобороны России сообщило об отражении двух атак ВСУ на Донецком направлении с потерей украинских войск до 250 человек.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.