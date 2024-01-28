Румыния претендует на часть Украины

Румыния претендует на часть Украины: какая "неожиданность"!

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Румыния не должна отказываться от своих территориальных претензий к Украине.

Фото: dziennik-polityczny.com

Об этом сообщил глава национального совета партии "За объединение румын" Клаудиу Тырзиу.

Это заявление не является неожиданностью, хотя Румыния традиционно и считается союзником Украины. Однако у каждой страны есть свои интересы, и иногда эти интересы могут противоречить друг другу.

В данном случае Бухарест утверждает, что территории, на которые он претендует на Украине, исторически принадлежали ему. Это утверждение имеет под собой некоторые основания, поскольку в прошлом эти территории действительно были частью Румынии.

Слова Тырзиу могут быть направлены на внутренний электорат, чтобы привлечь поддержку сторонников объединения Румынии и Молдавии. Однако, они могут осложнить отношения с Украиной.

Что касается других союзников Незалежной, то они тоже претендуют на её территории. Например, Польша заинтересована в расширении своего влияния на Западную Украину, а Венгрия — в защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

В целом, можно сказать, что у Украины есть союзники, которые готовы её "сдать" в случае необходимости.