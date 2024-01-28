В Киеве рады взять два списанных британских корабля, признался главком ВМС

Главком ВМС Украины сообщил о готовности взять списанные британские суда

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В Киеве будут очень рады, если получат два британских военных корабля, списанных из-за нехватки моряков, признался командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа телеканалу Sky News.

Фото: Wikimedia Commons

Ранее The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что Королевский флот намерен вывести из эксплуатации два судна типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll из-за трудностей с рекрутированием военнослужащих. Корабли могут порезать на металлолом или отдадут союзникам.

"Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам (Украины), мы будем очень рады", — прокомментировал Неижпапа.

Он также посетовал, что Запад не позволяет Украине использовать переданные ей боевые средства для ударов по целям в глубине российской территории.