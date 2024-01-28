Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой

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Конфедерация США набирает обороты — штату Техас выслано подкрепление с тяжёлой техникой.

Фото: t.me/milinside

Союзники отправили 72 БМП М2 "Брэдли", 48 самоходных гаубиц М109, более 400 "Хаммеров" и до 30-ти танков Abrams. Всё это присоединилось к немалой армии Техаса.

28 января очевидцы сообщили, что в городок Эль-Пасо, расположенный на границе с Мексикой, прибыла колонна бронетехники Национальной гвардии Техаса.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции. Он также заявил, что Национальная гвардия Техаса готова к возможному военному вмешательству федералов.

Федеральное правительство не подтвердило, что планирует военное вмешательство в Техасе. Однако, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что правительство США будет принимать меры для защиты границы.

Переброска бронетехники на границу — это весьма тревожный сигнал. Она свидетельствует о растущем напряжении между Техасом и федеральным правительством и может привести к эскалации конфликта.