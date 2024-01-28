Украина хочет обобрать Россию, украв её активы на многомиллиардную сумму

Киевский режим хочет присвоить российские активы в стране на общую сумму более двух миллиардов долларов, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.
По его мнению, попытки конфискации двух российских самолётов Ан-148 нельзя квалифицировать иначе, как "ничем не прикрытое воровство". Но и этого алчным киевским хапугам мало: по искам Минюста Украины Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) страны вынесено уже 32 решения о конфискации частных активов, ещё шесть дел — на рассмотрении.
"Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в два миллиарда долларов", — уточнил дипломат.
В Киеве заверяют, что конфискованные активы обратят в доход Незалежной для пополнения её дышащего на ладан бюджета, но Полищук не верит этим заявлениям.
"С учётом процветающей на Украине коррупции нетрудно предположить, где в итоге окажутся конфискованные средства и чьи карманы они пополнят", — пояснил он.
Два принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко" среднемагистральных пассажирских самолёта Ан-148-100Е были арестованы Украиной год назад. В конце прошлого года стало известно об иске об их конфискации в пользу государства.
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