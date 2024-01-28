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Украина хочет обобрать Россию, украв её активы на многомиллиардную сумму

Глава отдела МИД Полищук: Украина намерена обокрасть Россию на $2 млрд

1:31
Мир

Киевский режим хочет присвоить российские активы в стране на общую сумму более двух миллиардов долларов, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

Глава отдела МИД Полищук: Украина намерена обокрасть Россию на млрд
Фото: Russian Mission OSCE on X

По его мнению, попытки конфискации двух российских самолётов Ан-148 нельзя квалифицировать иначе, как "ничем не прикрытое воровство". Но и этого алчным киевским хапугам мало: по искам Минюста Украины Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) страны вынесено уже 32 решения о конфискации частных активов, ещё шесть дел — на рассмотрении.

"Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в два миллиарда долларов", — уточнил дипломат.

В Киеве заверяют, что конфискованные активы обратят в доход Незалежной для пополнения её дышащего на ладан бюджета, но Полищук не верит этим заявлениям.

"С учётом процветающей на Украине коррупции нетрудно предположить, где в итоге окажутся конфискованные средства и чьи карманы они пополнят", — пояснил он.

Два принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко" среднемагистральных пассажирских самолёта Ан-148-100Е были арестованы Украиной год назад. В конце прошлого года стало известно об иске об их конфискации в пользу государства.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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