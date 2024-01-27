Жителей Китая предупредили, чтобы они избегали "экзотических красавиц"

Китайское правительство предупредило граждан об угрозе шпионажа через социальную сеть WeChat

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Правительство Китая разместило предупреждение в популярной социальной сети WeChat, предостерегая граждан от ловушек, расставленных "экзотическими красавицами" и иностранными шпионами.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Пост предостережения рассказывает историю человека, который поддался искушению экзотических пейзажей, неона и алкоголя в другой стране, что привело к утечке конфиденциальной информации и его аресту.

Китай также ужесточил меры по борьбе с угрозами национальной безопасности и активно побуждает граждан присоединяться к борьбе с разведывательными службами, как за рубежом, так и внутри страны, на фоне растущей напряженности в мире.