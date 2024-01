Жителей Китая предупредили, чтобы они избегали "экзотических красавиц"

Правительство Китая разместило предупреждение в популярной социальной сети WeChat, предостерегая граждан от ловушек, расставленных "экзотическими красавицами" и иностранными шпионами.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.