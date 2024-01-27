Правительство Китая разместило предупреждение в популярной социальной сети WeChat, предостерегая граждан от ловушек, расставленных "экзотическими красавицами" и иностранными шпионами.
Пост предостережения рассказывает историю человека, который поддался искушению экзотических пейзажей, неона и алкоголя в другой стране, что привело к утечке конфиденциальной информации и его аресту.
Китай также ужесточил меры по борьбе с угрозами национальной безопасности и активно побуждает граждан присоединяться к борьбе с разведывательными службами, как за рубежом, так и внутри страны, на фоне растущей напряженности в мире.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.