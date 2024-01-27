Военные действия между Израилем и террористической организацией "Хезболла" в Ливане набирают обороты. Израиль перебрасывает военнослужащих и технику на север страны и наносит точечные удары по позициям "Хезболлы".
Ливанский телеканал "Аль Манар" сообщает, что правительство Израиля готовится объявить войну Ливану, подчеркивая, что вторжение готовится в ближайшие часы. Израильские СМИ опровергают эту информацию.
Ранее за сегодняшний день на севере Израиля фиксировались несколько воздушных тревог, а также сообщения о ракетных атаках и ударами по объектам на израильской территории.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.