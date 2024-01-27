Президент России Владимир Путин заявил на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида, что русофобия стала официальной политикой в современной Европе.
Путин отметил, что итоги нюрнбергского процесса пересматриваются, и в некоторых странах переписывается история, оправдывая палачей. Президент также подчеркнул, что реваншисты и неонацисты взяли на вооружение методы гитлеровцев.
В своем выступлении он также упомянул об обстрелах мирных городов и поселков со стороны Киева, где, по его словам, власти "возвеличивают пособников Гитлера".
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.