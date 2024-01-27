"Просто безумие": Британцы узнали о страхе украинских генералов из-за решения Путина

Генералы Украины беспокоятся из-за мобилизации военной промышленности России

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Газета Telegraph сообщает о том, что генералы Вооруженных сил Украины испытывают страх относительно мобилизации военной промышленности России. По мнению авторов статьи, ход боевых действий в Украине может зависеть от способности России мобилизовать свою военную промышленность. Это вызывает опасения как у украинских, так и у западных генералов.

Статья подчеркивает, что успехи российского военно-промышленного комплекса трудно сравнить с показателями коллективного Запада. Западные правительства сталкиваются с трудностями в темпах развития, которые демонстрирует российская военная промышленность.

Один из британских оборонных инсайдеров охарактеризовал эту ситуацию как "просто безумие", добавив, что в Европе и США существуют институциональные барьеры, затрудняющие расширение производства вооружений.