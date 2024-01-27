Не надо было помогать "укронацистам": лидер ЛДР прокомментировал ситуацию в Техасе

Леонид Слуцкий заявил, что Россия не вмешивается в конфликт в Техасе

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал конфликт между властями Техаса и руководством США, подчеркнув, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться в данную ситуацию.

Фото: openverse by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0

Слуцкий отметил, что причина конфликта связана с созданием и "спонсорством Вашингтоном укронацистского режима".

Он призвал США заниматься своими проблемами и избегать вмешательства в дела других государств, чтобы предотвратить аналог "техаснизации" ситуации, как это произошло в Украине.