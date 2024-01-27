Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал конфликт между властями Техаса и руководством США, подчеркнув, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться в данную ситуацию.
Слуцкий отметил, что причина конфликта связана с созданием и "спонсорством Вашингтоном укронацистского режима".
Он призвал США заниматься своими проблемами и избегать вмешательства в дела других государств, чтобы предотвратить аналог "техаснизации" ситуации, как это произошло в Украине.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.