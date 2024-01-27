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Французский профсоюз фермеров назвал дату полную блокаду Парижа

Французские фермеры готовят полную блокаду Парижа в знак протеста

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Мир

Представитель французского профсоюза фермеров Jeunes Agriculteurs объявил о намерении организовать пятидневную полную блокаду Парижа и его пригорода, начиная с ночи 29 января.

Фермеры планируют препятствовать поставкам в столицу, выражая тем самым свой протест.

Ранее сообщалось, что Париж выведет последних военных из Нигера. Общее количество солдат составляло около 1,5 тысячи человек.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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