Представитель французского профсоюза фермеров Jeunes Agriculteurs объявил о намерении организовать пятидневную полную блокаду Парижа и его пригорода, начиная с ночи 29 января.
Фермеры планируют препятствовать поставкам в столицу, выражая тем самым свой протест.
Ранее сообщалось, что Париж выведет последних военных из Нигера. Общее количество солдат составляло около 1,5 тысячи человек.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.