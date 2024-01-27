Российские военные провели успешную спецоперацию в зоне боевых действий, уничтожив опытного украинского националиста Василия Яремко, известного под позывным "Ярый". Ликвидация произошла 25 января в ходе боев за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении.
Яремко возглавлял отряд "Белые демоны" в составе националистического батальона "Карпатская сечь", который входит в запрещенный террористический батальон "Азов". На данный момент подробности ликвидации остаются неизвестными. Сообщество в соцсетях уже опубликовало некролог, подтверждая гибель "Ярого" в ходе боевых действий.
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