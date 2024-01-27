Одна Северная Корея полезнее, чем коллективный Запад: Кулеба сделал серьезное заявление

Глава МИД Украины высказал претензии к Западу: "Запад мог бы сделать гораздо больше"

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Глава МИД Украины Дмитро Кулеба высказал претензии к Западу, заявив, что Западные союзники оказались "не те" и не оправдали ожиданий.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

В интервью немецкому ресурсу Bild, Кулеба заявил, что Северная Корея может быть более эффективным партнером для России, чем для Украины, и выразил недовольство тем, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество артиллерийских боеприпасов.

Он также выразил разочарование в том, что некоторые решения на Западе принимаются слишком медленно.

Немецкий министр обороны Борис Писториус отметил, что заявления Кулебы могут привести к поляризации и эскалации, при этом избегая официальных оскорблений в адрес украинского главы дипломатии.