Глава МИД Украины Дмитро Кулеба высказал претензии к Западу, заявив, что Западные союзники оказались "не те" и не оправдали ожиданий.
В интервью немецкому ресурсу Bild, Кулеба заявил, что Северная Корея может быть более эффективным партнером для России, чем для Украины, и выразил недовольство тем, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество артиллерийских боеприпасов.
Он также выразил разочарование в том, что некоторые решения на Западе принимаются слишком медленно.
Немецкий министр обороны Борис Писториус отметил, что заявления Кулебы могут привести к поляризации и эскалации, при этом избегая официальных оскорблений в адрес украинского главы дипломатии.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.