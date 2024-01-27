Немцы испугались России: Германия не готова к противостоянию с Россией

Министр обороны Германии Писториус: Германия не готова к вызовам безопасности

0:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова к "вызовам безопасности", с которыми могут столкнуться Евросоюз и НАТО.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense

Писториус подчеркнул необходимость подготовки к противостоянию "угрозам, исходящим от России" и других стран.

Россия, в свою очередь, подчеркивала готовность к открытому диалогу на равноправной основе, но выражала готовность реагировать на действия, опасные для своих интересов.