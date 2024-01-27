Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова к "вызовам безопасности", с которыми могут столкнуться Евросоюз и НАТО.
Писториус подчеркнул необходимость подготовки к противостоянию "угрозам, исходящим от России" и других стран.
Россия, в свою очередь, подчеркивала готовность к открытому диалогу на равноправной основе, но выражала готовность реагировать на действия, опасные для своих интересов.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.