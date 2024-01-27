Немцы испугались России: Германия не готова к противостоянию с Россией

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Министр обороны Германии Писториус: Германия не готова к вызовам безопасности

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Мир

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова к "вызовам безопасности", с которыми могут столкнуться Евросоюз и НАТО.

Министр обороны Германии Писториус: Германия не готова к вызовам безопасности
Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense

Писториус подчеркнул необходимость подготовки к противостоянию "угрозам, исходящим от России" и других стран.

Россия, в свою очередь, подчеркивала готовность к открытому диалогу на равноправной основе, но выражала готовность реагировать на действия, опасные для своих интересов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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