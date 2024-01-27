Боевик ВСУ рассказал о надежде на спасение российскими военными

Украинские солдаты в Авдеевке надеялись на спасение от российских военных

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Пленный боец егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко заявил, что солдаты, оставленные на позициях в Авдеевке, надеялись на спасение от российских военных.

Фото: Скриншот видео из TG-канала Минобороны РФ

Он сообщил, что украинские солдаты находились на позициях без продуктов и боеприпасов, просили командование разрешить им отойти или предоставить помощь. В итоге, российское подразделение взяло их в плен, спасая их от безысходной ситуации.

Ранее генерал ВСУ Кривонос выразил ужас от ошибки Зеленского и заявил, что у Киева нет ресурсов для нового наступления.