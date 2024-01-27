Пленный боец егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко заявил, что солдаты, оставленные на позициях в Авдеевке, надеялись на спасение от российских военных.
Он сообщил, что украинские солдаты находились на позициях без продуктов и боеприпасов, просили командование разрешить им отойти или предоставить помощь. В итоге, российское подразделение взяло их в плен, спасая их от безысходной ситуации.
Ранее генерал ВСУ Кривонос выразил ужас от ошибки Зеленского и заявил, что у Киева нет ресурсов для нового наступления.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.