Резюме: Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что в случае смещения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Украины Владимир Зеленский может назначить генерала Александра Сырского на это должность.
Журавлев отметил, что Зеленский явно выражает желание уволить Залужного. По его мнению, хотя лучшим вариантом для президента был бы глава разведки Украины Кирилл Буданов, Зеленскому важно подобрать человека, который не будет противен армии.
В этом контексте командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Сырский, может стать "золотой серединой" между интересами администрации президента и военного управления страны.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.