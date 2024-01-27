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Названо имя генерала, который сменит Залужного на посту главкома

Журавлёв предсказал кандидата на пост главнокомандующего ВСУ в случае смещения Залужного

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Мир

Резюме: Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что в случае смещения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Украины Владимир Зеленский может назначить генерала Александра Сырского на это должность.

Журавлёв предсказал кандидата на пост главнокомандующего ВСУ в случае смещения Залужного
Фото: openverse by Міністерство оборони України is licensed under CC BY 4.0

Журавлев отметил, что Зеленский явно выражает желание уволить Залужного. По его мнению, хотя лучшим вариантом для президента был бы глава разведки Украины Кирилл Буданов, Зеленскому важно подобрать человека, который не будет противен армии.

В этом контексте командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Сырский, может стать "золотой серединой" между интересами администрации президента и военного управления страны.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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