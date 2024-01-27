В Киеве бунт: почему депутаты ополчились против Зеленского

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Верховная Рада Украины сталкивается с кризисом: бунт депутатов против Зеленского

0:43
Мир

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики, Руслан Бортник, предупредил о кризисе в Верховной Раде Украины, который фактически представляет собой бунт депутатов против президента Зеленского.

Верховная Рада Украины сталкивается с кризисом: бунт депутатов против Зеленского
Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Бортник отметил, что внутри парламента формируется большинство "за Залужного", что может привести к изменению доминирующей позиции партии "Слуга народа" Зеленского.

Если такое изменение произойдет, это может ослабить власть Зеленского и обусловить перераспределение политического веса в стране.

Лидер фракции "Слуга народа" также предупредил о приближающемся кризисе в парламенте и массовом отказе депутатов от своих мандатов, что создает проблемы для формирования необходимого кворума.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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