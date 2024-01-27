Директор Украинского института анализа и менеджмента политики, Руслан Бортник, предупредил о кризисе в Верховной Раде Украины, который фактически представляет собой бунт депутатов против президента Зеленского.
Бортник отметил, что внутри парламента формируется большинство "за Залужного", что может привести к изменению доминирующей позиции партии "Слуга народа" Зеленского.
Если такое изменение произойдет, это может ослабить власть Зеленского и обусловить перераспределение политического веса в стране.
Лидер фракции "Слуга народа" также предупредил о приближающемся кризисе в парламенте и массовом отказе депутатов от своих мандатов, что создает проблемы для формирования необходимого кворума.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.