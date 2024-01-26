Скандал в Киеве: жены бойцов ВСУ обвинили власти в уничтожении генетического материала

Жены погибших бойцов ВСУ обвинили власти в уничтожении генетического материала

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Жены погибших бойцов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) обвинили власти страны в намеренном уничтожении генетического материала, включая сперму, согласно новому закону об уничтожении биологического материала умерших.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вдовы бойцов считают, что такие действия лишают их возможности зачать и родить детей от своих погибших мужей, а также предоставлять будущим детям льготы.

Глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий отметил, что депутаты признают сложившуюся ситуацию несправедливой, но именно он внес в закон поправку об утилизации спермы.