Жены погибших бойцов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) обвинили власти страны в намеренном уничтожении генетического материала, включая сперму, согласно новому закону об уничтожении биологического материала умерших.
Вдовы бойцов считают, что такие действия лишают их возможности зачать и родить детей от своих погибших мужей, а также предоставлять будущим детям льготы.
Глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий отметил, что депутаты признают сложившуюся ситуацию несправедливой, но именно он внес в закон поправку об утилизации спермы.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.