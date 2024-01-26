Депутат Верховной рады Украины Николай Тищенко заявил, что 17 депутатов от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" решили сложить мандаты под влиянием предполагаемых "пророссийских сил".
По мнению Тищенко, такие действия могут привести к развалу парламента и государства изнутри, что, по его словам, негативно скажется на военном конфликте и государственности Украины.
Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также сообщил о желании 17 депутатов от их партии сложить мандаты.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.