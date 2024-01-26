"Рука Кремля" в Киеве: в Раде нашли "пророссийский заговор"

Депутат Верховной рады Украины обвинил 17 коллег из партии Зеленского в "пророссийском заговоре"

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Депутат Верховной рады Украины Николай Тищенко заявил, что 17 депутатов от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" решили сложить мандаты под влиянием предполагаемых "пророссийских сил".

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По мнению Тищенко, такие действия могут привести к развалу парламента и государства изнутри, что, по его словам, негативно скажется на военном конфликте и государственности Украины.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также сообщил о желании 17 депутатов от их партии сложить мандаты.