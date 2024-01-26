"Рука Кремля" в Киеве: в Раде нашли "пророссийский заговор"

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Депутат Верховной рады Украины обвинил 17 коллег из партии Зеленского в "пророссийском заговоре"

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Мир

Депутат Верховной рады Украины Николай Тищенко заявил, что 17 депутатов от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" решили сложить мандаты под влиянием предполагаемых "пророссийских сил".

Депутат Верховной рады Украины обвинил 17 коллег из партии Зеленского в "пророссийском заговоре"
Фото: Wikipedia by A1 is licensed under CC0

По мнению Тищенко, такие действия могут привести к развалу парламента и государства изнутри, что, по его словам, негативно скажется на военном конфликте и государственности Украины.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также сообщил о желании 17 депутатов от их партии сложить мандаты.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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