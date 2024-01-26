Американцы поделились ядерным оружием с Великобританией: испугались

США планируют разместить ядерное оружие на базе в Великобритании

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Согласно информации издания The Telegraph, США приняли решение вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. Боеголовки, которые были вывезены 15 лет назад, планируется разместить на базе Лейкенхит в графстве Суффолк.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Sgt Teresa Pickin

Эти боеголовки, по данным Пентагона, обладают мощностью в три раза превышающей бомбы, сброшенные на Хиросиму. Решение американских властей связывается с увеличившейся угрозой со стороны России, считает Washington Post.

Российский МИД ранее предостерегал США от размещения ядерного оружия на территории Великобритании, рассматривая такие действия как потенциальный шаг к эскалации.