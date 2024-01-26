Хочешь работать, плати военкоматам за сотрудников: новая система на Украине, как не попасть на фронт

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Предложенный законопроект в Украине о платной брони от мобилизации вызывает опасения среди предприятий

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В Украине подготавливается законопроект, который позволяет ввести платную бронь от мобилизации для сотрудников предприятий. Согласно планам, эта бронь будет стоить 20 тысяч гривен (приблизительно 48 тысяч рублей) в месяц на каждого сотрудника. Средняя зарплата в стране составляет 16 тысяч гривен (примерно 38,5 тысяч рублей).

Законопроект предполагает, что бронь будет доступна для сотрудников всех предприятий. Эксперты оценивают, что проект может принести государству до 155 миллиардов гривен прибыли. В свете дефицита рабочих рук в стране, власти пытаются найти выходы, но предложенная идея вызывает опасения среди предприятий.

Критики полагают, что это приведет к росту инфляции, снижению рентабельности бизнеса и постепенному сокращению производства.