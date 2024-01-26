"Гнев общественности": в Китае предупредили Зеленского о последствиях крушения Ил-76

Global Times: Зеленский столкнётся с гневом общественности после крушения Ил-76

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

В Китае считают, что в случае, если информация о том, что самолёт Ил-76 с собственными военнопленными сбила Украина подтвердится, лидера киевского режима Владимира Зеленского будет ожидать гнев со стороны общественности. Об этом сообщил китайский учёный Цуй Хэн. Об этом информирует издание Global Times.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

По мнению Хэна, в таком случае украинский президент столкнётся "с беспрецедентным вызовом" общественности. Причём, гнев к собственному правительству может превзойти даже ненависть к врагу.

Напомним, что в среду, 24 января, боевики ВСУ сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолёта были 65 военнопленных украинских боевиков, которых везли на обмен.

В результате попадания украинской ракеты все находившиеся на борту военнопленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли.