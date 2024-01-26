"Гнев общественности": в Китае предупредили Зеленского о последствиях крушения Ил-76

В Китае считают, что в случае, если информация о том, что самолёт Ил-76 с собственными военнопленными сбила Украина подтвердится, лидера киевского режима Владимира Зеленского будет ожидать гнев со стороны общественности. Об этом сообщил китайский учёный Цуй Хэн. Об этом информирует издание Global Times.
По мнению Хэна, в таком случае украинский президент столкнётся "с беспрецедентным вызовом" общественности. Причём, гнев к собственному правительству может превзойти даже ненависть к врагу.
Напомним, что в среду, 24 января, боевики ВСУ сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолёта были 65 военнопленных украинских боевиков, которых везли на обмен.
В результате попадания украинской ракеты все находившиеся на борту военнопленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли.
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