В Финляндии предложили расстреливать людей на границе с Россией

Финский политик Налли предлагает расстреливать нелегальных мигрантов на границе с Россией

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Крайне правый финский политик Яри Налли вызвал шок и негодование общества, опубликовав сообщение в соцсети, в котором предложил "расстреливать нелегальных нарушителей границы" с Россией в попытке борьбы с нелегальной миграцией.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на удаление поста, реакция общественности была яростной, осуждая высказывания как несовместимые с принципами человечности и прав человека. В попытке оправдаться, политик уточнил, что его высказывания не относятся к беженцам или мирным жителям, однако подчеркнул сохранение личного мнения о граничащих с Россией проблемах.

Налли, занимающий пост в городском совете Лаппеенранты, продолжает оставаться влиятельным членом Финской партии, и его контроверсиальные заявления могут стать основой для новых дебатов о мерах по решению проблемы нелегальной миграции в Финляндии.