Западные хозяева Владимира Зеленского заменят его на более сговорчивого руководителя, предрёк политолог, член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Марк Бернардини в комментарии для Pravda.Ru.
Ранее СМИ обнародовали выдержки из биографической книги о президенте Украины. Её автор, журналист Time Саймон Шустер, рассказал о попытках Запада склонить Зеленского к уступкам Москве на переговорах весной 2022 года. Тот же не только не прислушался, но и вовсе сорвал дипломатический процесс.
"Про то, как бывший комик неоднократно ослушивался своих хозяев, все мы говорили много раз. Единственное, что это нам подтверждает, так это то, что несостоявшийся политик не усвоил известную народную русскую мудрость: "кто платит, тот и заказывает музыку", — прокомментировал Бернардини.
Запад отчасти сам в этом виноват — сравнивали главу киевской власти с Черчиллем, он и возомнил себя великим полководцем и политическим деятелем XXI века.
Кураторам Зеленского проще всего заменить его кем-то более сговорчивым.
"И не важно, будет ли он гражданским (Кличко) или военным (Залужный). Но не факт, что успеют, равно как не факт, что снятие Зеленского совершится бескровно", — добавил политолог.
Но кто бы ни занял место Зеленского — исход будет один, уверен Марк Бернардини.
"Единственное, в чём можно быть уверенными, и чего на Западе до сих пор не усвоили: победа будет за Россией, безоговорочная капитуляция укрофашистского режима не за горами, кого бы из Вашингтона, Лондона, Брюсселя не поставили во главе марионеточного правительства недоукраины", — заключил он.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.