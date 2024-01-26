Западные хозяева Зеленского уволят его за непослушание

Политолог Бернардини: Зеленского заменят на более сговорчивого руководителя

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Западные хозяева Владимира Зеленского заменят его на более сговорчивого руководителя, предрёк политолог, член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Марк Бернардини в комментарии для Pravda.Ru.

Фото: AP Photo by Efrem Lukatsky

Ранее СМИ обнародовали выдержки из биографической книги о президенте Украины. Её автор, журналист Time Саймон Шустер, рассказал о попытках Запада склонить Зеленского к уступкам Москве на переговорах весной 2022 года. Тот же не только не прислушался, но и вовсе сорвал дипломатический процесс.

"Про то, как бывший комик неоднократно ослушивался своих хозяев, все мы говорили много раз. Единственное, что это нам подтверждает, так это то, что несостоявшийся политик не усвоил известную народную русскую мудрость: "кто платит, тот и заказывает музыку", — прокомментировал Бернардини.

Запад отчасти сам в этом виноват — сравнивали главу киевской власти с Черчиллем, он и возомнил себя великим полководцем и политическим деятелем XXI века.

Кураторам Зеленского проще всего заменить его кем-то более сговорчивым.

"И не важно, будет ли он гражданским (Кличко) или военным (Залужный). Но не факт, что успеют, равно как не факт, что снятие Зеленского совершится бескровно", — добавил политолог.

Но кто бы ни занял место Зеленского — исход будет один, уверен Марк Бернардини.