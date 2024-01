В Верховной Раде назвали претендентов, которые могут заменить Залужного

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, кем можно заменить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Среди таких политик называет генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, главу ГУР Украины Кирилла Буданова и генерал-полковника Александра Сырского.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0