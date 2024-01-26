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В Верховной Раде назвали претендентов, которые могут заменить Залужного

Депутат Безуглая: пост главкома ВСУ могут занять Мойсюк, Буданов или Сырский

1:21
Мир

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, кем можно заменить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Среди таких политик называет генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, главу ГУР Украины Кирилла Буданова и генерал-полковника Александра Сырского.

Депутат Безуглая: пост главкома ВСУ могут занять Мойсюк, Буданов или Сырский
Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0

"Много спрашивают, поэтому всё-таки напишу коротко относительно основных претендентов на Главнокомандующего ВСУ в рамках изменения стратегии 2024 года (Кирилл Буданов, Евгений Мойсюк, Александр Сырский)", — отметила Безуглая в своём Telegram-канале.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в настоящее руководит операциями и диверсиями на территории РФ. Его Безуглая назвала в качестве первого кандидата на замену Залужного.

Вторым депутат Верховной Рады называет генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, который прежде командовал украинскими десантно-штурмовыми войсками. В настоящее время Мойсюк находится на должности заместителя главнокомандующего ВСУ.

Третьим претендентом, по мнению Безуглой, может генерал-полковник Александр Сырский. Известно, что Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Впоследствии он перешёл на службу в украинскую армию.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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