Украина была готова отказаться от НАТО: детали переговоров весной 2022-го

Биограф Зеленского Шустер: Запад требовал от Киева уступить Москве

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Весной 2022 года Запад давил на Владимира Зеленского, склоняя его пойти на уступки Москве, пишет журналист Time Саймон Шустер в своей автобиографической книге об украинском лидере. С содержанием недавно вышедшего издания читателей знакомит РБК.

Фото: AP

Переговоры проходили с 28 февраля — сначала в Белоруссии, затем в Стамбуле. Когда стороны убедились, что контакт налажен, в Киеве приступили к формированию профессиональной команды дипломатов, юристов и военных для подготовки соглашения, подразумевающего "постоянный нейтралитет" Украины.

Предполагалось, что киевская власть пойдёт на изменение конституции страны, в которой закреплён курс в НАТО, и откажется от вступления в альянс в обмен на гарантии безопасности со стороны России и стран-гарантов — США, Великобритании, Китая, Франции, Германии, Израиля и других государств. Обсуждение принадлежности Крыма ставилось на паузу на 15 лет, а вопрос о статусе республик Донбасса оставался "на усмотрение лидеров враждующих сторон".

"Российские переговорщики, похоже, согласились, что единственный способ выйти из тупика — собрать двух лидеров в одной комнате. Указывая на небо, они часто говорили, что только "босс" имеет право принимать решение по Крыму, Донбассу и другим территориальным спорам", — говорится в книге.

Западные союзники Зеленского требовали от него соглашаться на эти условия. Но тут случились события в Буче, и украинская сторона свернула дипломатический процесс.

17 мая 2022 года обе стороны подтвердили окончательный срыв переговоров. С тех пор единственный вопрос, по которому продолжается взаимодействие — это обмен пленных.